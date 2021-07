RIFORMA PENSIONI/ Gli incentivi all’esodo di Stellantis a Mirafiori (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI INCENTIVI ALL’ESODO DI STELLANTIS

Secondo quanto riporta l’edizione torinese del Corriere della Sera, Stellantis starebbe pensando di trovare un accordo con i sindacati per incentivare all’esodo i dipendenti di Mirafiori distanti al massimo quattro anni dai requisiti pensionistici. L’ipotesi sarebbe quella di proporre un’intesa simile a quella raggiunta a Melfi alla fine di giugno, con “un contributo aziendale per i primi due anni al 90% della retribuzione lorda, per il terzo anno al 60% e per il quarto anno al 40% e anche la copertura economica dei contributi. Per i dipendenti che volontariamente usciranno dall’azienda, ma che non hanno maturato i requisiti pensionistici, sarebbe previsto un bonus fino a 75.000 euro lordi. Uno scivolo in decalage cui però non farebbe da contrappunto l’ingresso di nuove risorse”.

RIFORMA PENSIONI/ Il pressing per aumentare il potere d'acquisto degli assegni

VERSO LA CANCELLAZIONE DELLA CIG

Quest’ultimo dettaglio è certamente interessante, perché significherebbe che Stellantis non farebbe ricorso al contratto di espansione, considerata ormai una misura di riforma pensioni. L’azienda sembrerebbe poi intenzionata a mirare gli incentivi all’esodo volontario nei reparti produttivi “tra i 2.850 addetti delle carrozzerie, i 1.500 di costruzione stampi e meccanica e i 400 a ridotta capacità lavorativa impiegati nella fattura delle mascherine (questi verosimilmente i più interessati dal provvedimento)”. Stando al quotidiano milanese, gli esodi potrebbero portare alla cancellazione della cassa integrazione e al pieno utilizzo dei rimanenti dipendenti dello stabilimento torinese, sempre che aumentino i volumi di produzione.

I NUMERI DELL'INPS/ Le conferme che arrivano dalla spesa per Cig e pensioni

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ L'isopensione evita nuovi esodati

© RIPRODUZIONE RISERVATA