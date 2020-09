RIFORMA PENSIONI/ Il ruolo dei pensionati nel welfare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RUOLO DEI PENSIONATI

I pensionati continuano a svolgere un ruolo importante per il welfare familiare. Lo ricorda la Segretaria generale della Fnp-Cisl di Bergamo. “Molti nonni hanno anticipato l’assegno di cassaintegrazione dei figli che ha tardato a arrivare per tutta la quarantena. Al tempo stesso, l’impossibilità di uscire ha impedito a molte famiglie di affidare ai nonni i nipoti ‘orfani’ della scuola, obbligando i genitori a consumare ferie e permessi non pagati. I pensionati non sono un peso per il Paese: se i nonni facessero sciopero credo che ci sarebbero forti difficoltà per la tenuta del Paese”, sono le parole di Caterina Delasa riportate da bergamonews.it. Dal suo punto di vista “i nonni e le nonne aiutano la famiglia e in questo Paese le politiche della famiglia non sono mai state al centro dell’attenzione”.

L’ANTICIPO DEL TFS/TFR DEGLI STATALI

Adnkronos ricorda intanto che presto sarà online una piattaforma mediante la quale i dipendenti pubblici che andranno in pensione (o sono già in quiescenza) potranno chiedere un anticipo del Tfr/Tfs fino a 45.000 euro. Questa piattaforma “sarà il punto di incontro tra le banche che hanno aderito all’accordo, istituti di previdenza tra cui Inps e gli statali”. Di fatto chi presenterà la domanda all’ente erogatore del Tfs riceverà, una volta verificati i requisiti necessari, una certificazione che potrà portare in una delle banche convenzionate per avere l’anticipo. Tutta la procedura, dalla domanda di anticipo all’effettiva erogazione dello stesso, potrebbe richiedere più di 120 giorni, un tempo non certo indifferente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA