RIFORMA PENSIONI/ Il potere d’acquisto da recuperare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA DELLA COLDIRETTI PUGLIA

L’abolizione del superticket viene accolta positivamente dalla Coldiretti Puglia, il cui Presidente Savino Muraglia, come riporta leccesette.it, evidenzia come si tratti solo di “una prima risposta al grave disagio avvertito dagli anziani lavoratori autonomi come gli agricoltori, costretti a vivere con pensioni spesso al di sotto di 515 euro mensili e, quindi, ai limiti della fascia di povertà, e con uno Stato Sociale sempre meno attento ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie”. Considerando che le pensioni aiutano i bilancio di una famiglia su tre e che la crisi da coronavirus ha peggiorato la situazione degli anziani a basso reddito, dalla Coldiretti Puglia arriva quindi la richiesta di “intervenire per recuperare il potere di acquisto delle pensioni più basse”.

IL TAGLIO FISCALE NECESSARIO

In tale direzione va anche la richiesta dello Spi-Cgil di Perugia, il cui Segretario provinciale Mario Bravi, come riporta tuttoggi.info, segnala la necessità di fare in modo che il taglio del cuneo fiscale recentemente ampliato per diversi lavoratori dipendenti venga esteso anche ai pensionati. “Il problema di un prelievo fiscale iniquo sulle pensioni è un problema di carattere nazionale, ma nei nostri territori assume una dimensione ancora più rilevante”, aggiunge Bravi, ricordando che “nonostante il fatto che in provincia di Perugia e nel territorio di Foligno le pensioni siano del 7% più basse delle già povere pensioni a livello nazionale, circa il 40% delle entrate complessive Irpef vengono dalle pensioni”.



