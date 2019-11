RIFORMA PENSIONI/ Il successo della pace contributiva (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELLA PACE CONTRIBUTIVA

Se la riforma pensioni con Quota 100 non ha avuto quel grande successo che ci si aspettava, tanto che si sono avuti dei risparmi rispetto alle risorse stanziate e che si è pensato di cancellarla, la pace contributiva pare essere invece stata molto apprezzata dagli italiani. Il Sole 24 Ore cita alcuni dati che ha potuto visionare, secondo cui “a metà ottobre le domande di riscatto di periodi non coperti da versamenti sono state poco più di 3.500, un dato in linea con le stime annue della relazione tecnica al decreto 4/2019. La maggioranza delle domande viene dal settore privato e solo 437 da iscritti alla gestione pubblica”. Particolarmente apprezzato, come già era emerso nelle scorse settimana, è stato il riscatto agevolato della laurea, per cui sono arrivate più di 25.000 richieste, di cui 20.890 dal settore privato.

LA SCADENZA DEL 2021

Il quotidiano di Confindustria ricorda che anche queste misure, come Quota 100, sono sperimentali e della durata di tre anni. Quindi dureranno fino alla fine del 2021. Non è ovviamente chiaro se verranno in qualche modo rinnovate. Certo è che con la pace contributiva è possibile recuperare fino a cinque anni di mancati versamenti a partire dal 1996 e per diversi lavoratori, come si vede dal numero di domande, questo significa avvicinare il traguardo pensionistico, considerando oltretutto che il costo del riscatto può essere versato anche con rate mensili, fino al numero massimo di 120, purché non inferiori a 30 euro. La spesa sostenuta, poi, è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%.

