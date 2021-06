RIFORMA PENSIONI/ Il vantaggio della previdenza complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL VANTAGGIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In un approfondimento dedicato alla previdenza complementare pubblicato su L’esperto risponde, l’inserto del Sole 24 Ore, viene ricordato che “il Tfr optato verso la previdenza complementare, oltre a produrre rendimenti finora dimostratisi mediamente più alti della rivalutazione del Tfr, viene tassato nella misura massima del 15% a differenza del Tfr inoptato, che è soggetto a tassazione separata nella misura minima del 23%. Va infine considerato che l’iscritto a un fondo pensione può proseguire negli accantonamenti contributivi anche oltre il pensionamento, continuando a fruire della deduzione fiscale nel limite stabilito dalla legge, e rinviando la percezione della prestazione a tempi successivi, quando la pensione del regime obbligatorio comincerà a ridurre il suo potere d’acquisto”.

GLI INCENTIVI NECESSARI

Viene quindi evidenziato che “la previdenza complementare è necessaria soprattutto per le giovani generazioni, per le quali si prevedono tassi di sostituzione modesti. In questo senso occorre accantonare risparmio previdenziale fin dall’età giovanile nella consapevolezza che la previdenza viene dal verbo prevedere: prevedere che in un lontano futuro, quando si compirà l’età pensionabile, il reddito da lavoro dovrà essere sostituito da altre fonti, e quindi è necessario costruirsi anche una seconda pensione, perché, come accennato, occorre pensare alla pensione non più come ad un “qualcosa di dovuto”, ma come a “qualcosa da costruire giorno per giorno”. Anche per questo occorrerebbero forse incentivi all’iscrizione alla previdenza complementare tra le misure di riforma pensioni.

