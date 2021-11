RIFORMA PENSIONI/ Il vero nemico per la previdenza dei giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MASTRAPASQUA

Ad Antonio Mastrapasqua non piace “l’idea di quota 102, che vuol dire solo rinviare di un anno una decisione non presa. La previdenza è una materia seria, che segna la vita delle persone. Non è serio non consentire di programmare l’uscita dal lavoro, ed essere invece sempre appesi all’ultima trovata politica. Le persone devono poter sapere su quale scenario costruire il proprio futuro. La Riforma Fornero, con alcune ruvidezze smussate con ben nove salvaguardie, aveva impostato il futuro degli italiani e un orizzonte di sostenibilità finanziaria per i conti dello Stato. La previdenza ha bisogno di uno sguardo lungo, non di una continua manipolazione di regole e di attese”.

Per l’ex Presidente dell’Inps, intervistato da investireoggi.it, non bisogna però dimenticare un aspetto negativo del sistema contributivo. Se da un lato, infatti, esso garantisce la sostenibilità del sistema pensionistico, dall’altro può determinare assegni molto bassi per i giovani precari o con carriere discontinue. Dunque, “il problema vero è come assicurare ai giovani l’accesso al mondo del lavoro. Vale per i giovani, ma vale per tutti. Senza lavoro non c’è pensione”, “con un lavoro regolare, remunerato adeguatamente non si dovrebbe temere il sistema contributivo. Il vero nemico per le pensioni dei giovani di oggi è il non-lavoro”. Questo anche dal punto di vista della pensione complementare, perché “solo con il lavoro si possono generare risorse per poter finanziare il sistema previdenziale e la propria posizione personale”.

