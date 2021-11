RIFORMA PENSIONI/ Le modifiche alla manovra secondo Damiano (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE CONSIDERAZIONI DI DAMIANO

Secondo Cesare Damiano in tema di riforma pensioni ci sono due “punti chiave” da affrontare durante l’iter parlamentare della Legge di bilancio: “i lavori gravosi e i giovani. Va risolto nel confronto parlamentare il mancato allargamento ai lavoratori precoci previsto nella prima versione dell’Ape, avvenuto per le prime 67 categorie e non per le restanti: una inspiegabile asimmetria. Inoltre, è molto grave la mancata accettazione della proposta della Commissione di abbassare i contributi per i lavoratori edili da 36 a 30 anni per poter accedere all’Ape sociale: adesso ne occorrono 36, difficili da raggiungere vista la discontinuità lavorativa dei cantieri e l’ampia presenza di lavoro nero. Si tratta di lavoratori che, purtroppo, muoiono molto spesso per le cadute dall’alto, soprattutto se over 60”.

RIFORMA PENSIONI/ La Cida suggerisce come creare flessibilità equa (ultime notizie)

L’INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI

Per quel che riguarda i giovani, l’ex ministro del Lavoro evidenzia che “un primo passo si può compiere immediatamente: secondo la legge Monti-Fornero chi ha il contributivo puro potrà andare in pensione a partire dai 64 anni, a condizione che abbia un assegno pensionistico pari a 1.400 euro lordi mensili, che equivale a 2,8 volte il minimo di 500 euro. Un traguardo irraggiungibile, una beffa nei confronti del giovani con il lavoro discontinuo e sottopagato. Questa barriera del 2,8 va eliminata: chi ha il contributivo ha diritto alla flessibilità senza vincolo e, se necessario, all’integrazione al minimo”. Infine, Damiano giudica positivo l’incontro che c’è stato in settimana tra Governo e sindacati e che ha sancito l’apertura dal mese prossimo di un “tavolo per una riforma strutturale della previdenza”.

RIFORMA PENSIONI/ Ape social, la richiesta della Fillea-Cgil ai parlamentari

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni/ Draghi-sindacati: “tavolo da dicembre per superare legge Fornero”

© RIPRODUZIONE RISERVATA