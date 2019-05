RIFORMA PENSIONI/ Inps, Loy e i dati su Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LOY

Repubblica torna ad affrontare il tema di riforma pensioni riguardante la “corsia preferenziale” data dall’Inps alla lavorazione delle domande per Quota 100. Il quotidiano romano ha intervistato Guglielmo Loy, secondo cui “il cittadino non sempre ha ragione. Ma deve sempre sapere. I ritardi nelle pratiche sono inaccettabili. Come anche la mancata comunicazione sul conguaglio. I pensionati hanno tutto il diritto di sapere perché la loro pensione verrà tagliata, a partire da quando e perché”. Il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps spiega anche che è stata chiesta, da parte del Civ, “meno opacità sui numeri. Ci aspettiamo una risposta sul monitoraggio delle nuove prestazioni. E pari condizioni per l’accesso ai dati da parte di enti di ricerca, studiosi, università”. In particolare, “non sappiamo come stanno andando veramente reddito di cittadinanza e quota 100, quali categorie ne usufruiscono, chi ha aiutato, qual è il legame con il turnover”.

LA CRITICA ALL’INPS

Alla domanda se “l’Inps giallo-verde” funzioni, Loy risponde: “In modo forzato dalla politica, almeno in questa prima fase. Ma non è un bene. Perché l’Inps non può essere un termometro della fibrillazione elettorale. Le parti sociali, rappresentate dal Civ, si augurano che venga al più presto nominato un consiglio di amministrazione che garantisca pluralità e rappresentatività”. Dal suo punto di vista, “l’Inps non può entrare nel merito dei provvedimenti che il governo propone e il Parlamento approva. Li deve solo gestire, senza scorciatoie o accondiscendenze, in efficienza e trasparenza”.

