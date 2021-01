RIFORMA PENSIONI/ La flessibilità di qualità alternativa a Quota 102

RIFORMA PENSIONI, LA FLESSIBILITÀ DI QUALITÀ

In un articolo recentemente pubblicato su Domani, Maurizio Franzini e Michele Raitano affrontano il tema importante della riforma pensioni post-Quota 100. Secondo i due economisti, varare una Quota 102 sarebbe “un cambiamento irrilevante”. Dal loro punto di vista “ciò che occorre – naturalmente tenendo conto dei vincoli di bilancio – è una dose ragionevole di flessibilità, di qualità migliore di tante altre flessibilità così spesso invocate, dato che potrebbe consentire risultati migliori sotto il profilo sia dell’equità, sia dell’efficienza. Infatti, appare equo consentire di accedere alle pensione in età più giovane a chi ha svolto lavori gravosi oppure ha o ha avuto problemi occupazionali o di salute”.

I BENEFICI PER LE IMPRESE

Inoltre, anticipare l’accesso alla pensione può “favorire una migliore organizzazione del lavoro da parte delle imprese, soprattutto se si dà corso a piani condivisi con i lavoratori sulla programmazione dei pensionamenti e sul turnover occupazionale”. Per non pesare troppo sui conti pubblici, Franzini e Raitano propongono una flessibilità con una penalizzazione che riduca la “quota retributiva della pensione (circa il 3 per cento per ogni anno di anticipo rispetto all’età legale)”. Ovviamente questa penalizzazione non dovrebbe pesare sulle categorie “svantaggiate” di cui si è prima parlato e perciò andrebbe avviata “una riflessione, scientificamente fondata, sulla gravosità delle mansioni, sui rischi occupazionali in età anziane e sull’influenza delle mansioni su salute e aspettativa di vita”.



