RIFORMA PENSIONI/ La flessibilità proposta dalla Corte dei Conti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

In un intervento sul Diario del lavoro, Giuliano Cazzola ricorda che in tema di riforma pensioni, la Corte dei Conti, nel Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, ha evidenziato che “tenuto conto che, col passare del tempo, risulterà sempre più evidente la differenza di trattamento tra coloro che hanno iniziato a lavorare agli inizi del 1996 (e quindi in regime totalmente contributivo) e coloro che hanno iniziato solo poco tempo prima (a cui il nuovo regime si applica in parte in forma mista), con i primi che potranno lasciare il lavoro a 64 anni e i secondi che dovranno aspettare ulteriori tre anni (67 anni), si potrebbe esaminare l’ipotesi di rendere flessibile l’età di uscita prevedendo però la decurtazione della componente retributiva dell’assegno in modo da garantire la sostenibilità economica della scelta (senza creazione di debito pensionistico implicito)”.

LA PROPOSTA DELLA CORTE DEI CONTI

In particolare, dopo che sarà scaduta Quota 100, alla fine del 2021, “la menzionata flessibilizzazione potrebbe essere accordata dentro uno schema che vada gradualmente ad uniformarsi ai 64 anni previsti per l’uscita degli assicurati in regime totalmente contributivo (per esempio si potrebbe mantenere fino al 2023 l’età di 62 anni, nel successivo biennio salire a 63 anni ed infine, a partire dal 2026 arrivare a 64). Naturalmente da quel momento in poi i requisiti dovrebbero essere tutti indicizzati alla speranza di vita e diventare più stringenti al crescere di essa”. vedremo se questa proposta verrà presa in considerazione dall’esecutivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA