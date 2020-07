RIFORMA PENSIONI/ Anap-Confartigianato: aumentano pensionati poveri (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CELASCHI

Guido Celaschi, Presidente dell’Associazione nazionale anziani e pensionati aderente a Confartigianato, evidenzia che i provvedimenti varati negli ultimi anni hanno accentuato la disparità fiscale a sfavore dei pensionati, determinando quindi un allargamento del numero di poveri tra di loro. Nel mirino, in particolare, finiscono le misure di riforma pensioni che hanno ridotto la rivalutazione degli assegni. “Il ridimensionamento, quando non all’azzeramento, della rivalutazione annuale in base all’inflazione, a cui si somma l’aumento della pressione fiscale, soprattutto a livello locale, ha comportato una svalutazione dei trattamenti che arriva, secondo alcuni studi, anche al 10%”, spiega Celaschi.

LA RICHIESTA DELL’ANAP-CONFARTIGIANATO

Dal suo punto di vista, poi, “i pensionati sono stati del tutto ignorati dai vari provvedimenti presi dagli ultimi Governi, a cominciare dall’assegno di 80 euro (portato poi a 100) in favore dei lavoratori dipendenti per finire con la recente riduzione del cuneo fiscale, sempre e solo per i lavoratori dipendenti. Sono necessari dunque interventi urgenti per assicurare ai pensionati un trattamento equo che permetta loro di vivere una vita dignitosa, anche perché sempre più pensionati stanno scivolando verso la condizione di povertà relativa, se non in quella assoluta”. Una situazione aggravata, oltretutto, dalla crisi determinata dal coronavirus. Per Celaschi, quindi, “non si comprende proprio come ben 16 milioni di cittadini siano ‘invisibili’ per la nostra classe politica!”.



