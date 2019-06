RIFORMA PENSIONI/ La lezione della Fornero per Salvini (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero, a margine di un convegno tenuto a Genova, ha detto, ai microfoni di agenziavista.it, come cercherebbe di spiegare a Matteo Salvini la bontà della riforma pensioni da lei varata nel 2011. “Gli direi anzitutto che bisogna guardare al futuro della demografia, che è quello di un Paese che invecchia rapidamente. Il che è una cosa positiva, ma siccome si invertono le proporzioni tra giovani e anziani, il Paese non può permettersi di avere le stesse età di pensionamento, le stesse formule pensionistiche di una demografia come quella degli anni ’60-70, quando alla base c’erano molti giovani e man mano che si saliva con l’età il numero delle coorti si restringeva”. Per l’ex ministro del Lavoro, quindi, non bisogna mai “cambiare le pensioni guardando all’oggi o peggio al passato, ma occorre guardare al futuro”.

GLI INTERVENTI PER I GIOVANI

Elsa Fornero direbbe a Salvini anche che “l’economia è cambiata. Una volta le persone avevano lavori regolari e relativamente ben pagati. Oggi i giovani che dovrebbero sostenere gli anziani in pensione, perché il sistema è fatto così, entrano contributi che servono a pagare pensioni, hanno lavori precari, discontinui, malpagati”. Quindi occorre pensare anche ai giovani. Non però con l’idea che mandando in pensione anticipatamente le persone si creino posti di lavoro per loro, “perché tutti i dati mostrano che dove il mercato del lavoro funziona c’è spazio per il lavoro degli anziani, per il lavoro delle donne e per il lavoro dei giovani. Quindi, bisogna cominciare dal mercato del lavoro e non sempre dal sistema pensionistico”.

