RIFORMA PENSIONI/ La penalizzazione con il calo delle ore lavorate (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LO STUDIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Mentre si discute ancora di riforma pensioni può essere utile segnalare quanto evidenziato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel documento “Verso la riforma previdenziale. Alcuni elementi di riflessione”. In particolare, viene spiegato che “sebbene tra il 2008 e 2018 l’occupazione sia aumentata di 125mila unità, con una variazione positiva dello 0,5%, nello stesso periodo si sono perse oltre 2 miliardi di ore lavorate che, calcolate per ciascun occupato, portano il volume annuo medio in capo ad ogni lavoratore dalle 1.806 ore del 2008 alle 1.722 del 2018 (-4,6%). Una decrescita generalizzata per il nostro Paese destinata ad impattare sugli importi degli assegni pensionistici futuri degli italiani, sempre più calcolati su quanti contributi previdenziali realmente versati”.

LE PAROLE DI MARINA CALDERONE

Secondo la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, “si tratta di una sfida in più per un sistema che dovrà nei prossimi anni necessariamente attivare tutta quella rete di infrastrutture e di servizi – banche dati, formazione, accompagnamento al lavoro, consulenza – necessaria a supportare l’occupabilità dei lavoratori lungo tutto l’arco della vita attiva e a coprire, con apposita e nuova strumentazione, i rischi derivanti dalle interruzioni dei percorsi lavorativi che saranno, presumibilmente, molto più frequenti e diffusi”. Inoltre, bisognerà sensibilizzare soprattutto i lavoratori più giovani a “una adeguata gestione del Ttr e, più in generale, all’investimento in previdenza complementare per garantirsi un reddito adeguato nella vecchiaia”.

