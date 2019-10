RIFORMA PENSIONI/ La proposta Cisl per aiutare le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

I dati diffusi dall’Inps relativi all’osservatorio sulle pensioni, mostrano la persistenza di un problema che gli interventi di riforma pensioni non hanno risolto: un divario nell’importo degli assegni erogati a uomini e donne che resta terribilmente alto. Come evidenzia Ignazio Ganga, “la pensione è la fotografia della storia lavorativa delle persone e per molte donne è una fotografia sfocata a causa della discontinuità dei lavori, della difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, delle discriminazioni in tema di retribuzione che poi si riflettono inevitabilmente sulla pensione”. I dati dell’Inps dicono infatti che “sebbene le donne siano il 52,2% del totale dei pensionati, l’importo medio delle loro pensioni è di 15.474 euro contro i 21.450 euro degli uomini, cioè ben il 28% in meno. E anche quando si va a guardare il reddito pensionistico, cioè la somma di due o più pensioni come accade ad esempio per chi è titolare anche della pensione ai superstiti, il risultato è comunque a svantaggio delle donne”.

LA PROPOSTA CISL PER LE DONNE

Infatti, le italiane “che possono vantare un reddito pensionistico complessivo superiore a 1.500 euro al mese sono solo il 32,2% del totale delle donne pensionate, mentre il 31,3% ha un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro”, sottolinea il Segretario confederale della Cisl, che ricorda la proposta avanzata dal suo sindacato per cercare di tutelare le italiane sotto il profilo pensionistico e previdenziale: “Continueremo a sostenere la necessità di una misura che anticipi il pensionamento delle donne nella misura di un anno di sgravio per figlio”.

