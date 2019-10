RIFORMA PENSIONI/ Sindacati pronti alla manifestazione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, SINDACATI IN PIAZZA

Quanto fatto dal Governo nella manovra in tema di riforma pensioni non soddisfa Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil che scenderanno in piazza a Roma il 16 novembre. Ivan Pedretti, in un video-messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook, riassume così la situazione: “Siamo invisibili, ignorati, inascoltati. Come se non esistessimo. Il governo si è dimenticato ancora una volta dei pensionati. C’è bisogno di tornare ancora una volta in piazza e per questo il 16 novembre con Fnp Cisl e Uilp Uil saremo a Roma al Circo Massimo per una grande manifestazione nazionale”. Il Segretario generale dello Spi-Cgil, secondo quanto riporta il sito di Rassegna sindacale, ricorda che “al Governo avevamo chiesto poche e semplici cose: una legge nazionale sulla non autosufficienza, perché non ce l’abbiamo e serve davvero al Paese. Una vera rivalutazione delle pensioni e non 40 centesimi in più al mese”.

LE PAROLE DI IVAN PEDRETTI

È noto infatti che la rivalutazione delle pensioni verrà portata al 100% anche per gli assegni compresi tra i 1.500 e i 2.000 euro al mese, ma ciò si tradurrà in aumento di circa 50 centesimi lordi al mese, giudicati dai sindacati decisamente pochi. Pedretti prosegue quindi l’elenco delle richieste ricordando: “La 14esima, perché aiuta chi è più in difficoltà. Tasse più basse, perché ne paghiamo troppe. Non abbiamo chiesto la luna e non abbiamo preteso tutto e subito perché lo sappiamo in che condizioni versa il Paese. Il 16 novembre sarà una giornata di lotta, ma anche di orgoglio, perché sappiamo che abbiamo ragione e sbaglia chi non ci ascolta”.

