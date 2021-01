RIFORMA PENSIONI/ La proposta di Nannicini e Patriarca al posto di Quota 102

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI NANNICINI E PATRIARCA

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, Tommaso Nannicini e Fabrizio Patriarca ricordano che nel 2021 si riaprirà il cantiere per una riforma pensioni post-Quota 100. I due professori si schierano però contro Quota 102. “Non si sente il bisogno di quote 100 in miniatura, che non risolverebbero i nodi strutturali e scontenterebbero tutti”, scrivono, avanzando una proposta basata “su altri ingredienti: 1) una ‘pensione attiva’ per i soggetti per cui la flessibilità in uscita è una scelta; 2) una ‘quota 92’, strutturale e ben finanziata, solo per i soggetti per cui quella flessibilità è una necessità (disoccupati, lavoratori gravosi, persone con disabilità e loro familiari); 3) una revisione dei meccanismi di flessibilità già presenti nel sistema contributivo; 4) una ‘pensione contributiva di garanzia’ per i più giovani”.

LA PENSIONE ATTIVA

Concentrandosi sul primo, Nannicini e Patriarca spiegano che l’idea è quella di consentire “un pensionamento graduale: raggiunta un’età prestabilita, al lavoratore si dà la possibilità di passare gli ultimi anni di lavoro part-time, ma con uno reddito netto pari a circa l’85% del salario che percepiva prima a tempo pieno. Per l’impresa il costo del lavoro si dimezzerebbe. Il lavoratore, insieme alla metà del salario erogata dal suo datore, riceverebbe in busta paga l’equivalente dei contributi complessivi e del Tfr”. In questo modo, una volta in pensione, il lavoratore riceverà anche il 3% in più per ogni anno trascorso in questa sorta di “limbo” tra lavoro e quiescenza grazie a coefficienti di trasformazione più alti dovuti alla maggiore età anagrafica. Si potrebbe anche favorire il ricambio intergenerazionale nel mondo del lavoro.



