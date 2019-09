RIFORMA PENSIONI/ La Quota 100 rosa proposta dal Cods (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ARMILIATO

Il Governo Pd-M5s sta muovendo i primi passi e in tema di riforma pensioni arrivano anche i “consigli” di Orietta Armiliato, che dalla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, ricordando come Quota 100 non abbia “soddisfatto per nulla i bisogni delle donne lavoratrici”, come del resto risulta evidente dal basso numero di domande giunte dalla platea femminile per accedere a tale misura previdenziale, suggerisce all’esecutivo di “modificare per le donne i requisiti di accesso alla misura, lasciando invariata l’età anagrafica oggi imposta ovvero 62 anni, ma andando a diminuire l’ammontare degli anni di contribuzioni necessari da 38 come da legge vigente, a 35/36 massimo, proprio in funzione dell’evidente difficoltà delle lavoratrici di raggiungere la soglia di versamenti richiesta, in virtù del riconoscimento e della valorizzazione del ‘lavoro di cura’”.

LA PROPOSTA DI QUOTA 100 ROSA

Armiliato evidenzia “come un numero evidentemente troppo esiguo di lavoratrici abbia potuto aderire al pensionamento via Quota 100, senza che questo non sia funzionale a porre interrogativi che necessitano di una presa di coscienza e dunque di un approfondimento della tematica che ne prospetti un’immediata soluzione”. “Alla luce di codeste evidenze quindi, andiamo a proporre al nuovo esecutivo una misura che potremmo battezzare ‘Quota 100 rosa’ che contempli per le donne i requisiti di accesso sopra esposti ossia 62 anni di età e 36 di anzianità contributiva?”, è la domanda che Armiliato pone alle iscritte al Cods in attesa di raccogliere il loro parere in merito.

