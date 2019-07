RIFORMA PENSIONI/ La richiesta di aumento delle minime (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA DELL’ANP

L’Associazione nazionale pensionati aderente alla Confederazione italiana agricoltori di Grosseto ha tenuto un convegno dal titolo “Gli anziani: quale futuro”, nel corso del quale si è anche parlato della necessità di una riforma pensioni che aumenti gli importi delle minime. Secondo quanto riporta ilgiunco.net, infatti, Gianfranco Turbanti, presidente provinciale dell’Anp-Cia di Grosseto, ha ribadito che “siamo ancora a rivendicare l’adeguamento delle pensioni minime, attualmente a 513 euro, largamente insufficienti per chiunque, ma soprattutto per chi vive in zone interne ed è costretto a maggiori spese. Una così magra pensione costringe molti agricoltori a lavorare anche se sono il là con gli anni, utilizzando strumenti e macchinari che richiedono attenzione e concentrazione, requisiti che, come possiamo immaginare, a una certa età vengono meno. Giudichiamo questo una vergogna per un Paese civile anche perché spesso è la causa di infortuni e incidenti gravi”.

LE PAROLE DI GIANFRANCO TURBANTI

“L’allungamento della vita richiede anche che l’offerta delle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali, sia ampliata e soprattutto adeguata alle patologie croniche, degenerative ed invalidanti che purtroppo sono in aumento”, ha aggiunto Turbanti, aggiungendo la richiesta “che le liste di attesa siano accorciate, magari dando priorità alle vere urgenze e, non da ultimo, è fondamentale una maggiore razionalizzazione della libera professione al fine di renderla coerente, e non in concorrenza, con la sanità pubblica”.

