RIFORMA PENSIONI/ La richiesta di Schirò (Pd) all’AdE (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SCHIRÒ

In una nota Angela Schirò ricorda che “per correggere l’anomalia della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Bulgaria sono intervenuta, nel corso del 2020, con una interrogazione parlamentare al Governo (ha risposto Il Ministero del Lavoro) e con interventi politici presso il Dipartimento delle Finanze del MEF. Tuttavia la situazione, almeno per ora, non è mutata: i nostri connazionali residenti in Bulgaria e titolari di una pensione dell’Inps continuano ad essere tassati in Italia”. La deputata del Pd eletta all’estero ha deciso quindi, “alla luce di questa situazione penalizzante e ingiusta per i nostri pensionati residenti in Bulgaria”, di presentare una richiesta al Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

LA RICHIESTA AL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nello specifico, quella di “dare disposizioni all’Inps, e alle sue strutture territoriali, di considerare utile al buon esito delle domande di esenzione dall’imposizione in Italia di pensione delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati la certificazione attestante la qualità di residente fiscale in Bulgaria rilasciata dalle competenti autorità fiscali bulgare anche se essa non contiene il riferimento alla convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Bulgaria”. Così, infatti, “l’Inps sarà in grado di detassare la pensione degli italiani residenti in Bulgaria”, “venendo incontro alle pressanti e legittime richieste dei nostri pensionati residenti in Bulgaria”. Vedremo quale sarà la risposta del Direttore dell’AdE.



© RIPRODUZIONE RISERVATA