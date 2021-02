RIFORMA PENSIONI/ Mantovani (Cida) chiede certezza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MANTOVANI

Secondo Mario Mantovani, l’ultimo Rapporto di Itinerari Previdenziali “manda un messaggio chiaro al nuovo Governo: occorre separare previdenza e assistenza perché se la spesa pensionistica è sostanzialmente in linea con la media europea, il nostro modello di welfare è squilibrato da un eccesso di ‘promesse politiche’ e dalla mancanza di un efficace sistema di controllo”. Secondo il Presidente della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, è importante quindi “rimettere al lavoro la Commissione per la classificazione della spesa previdenziale e assistenziale, riunitasi per la prima volta a fine gennaio e che aveva programmato riunioni con cadenza quindicinale. Riunioni interrotte per la crisi del Governo precedente e che vanno al più presto ricalendarizzate”.

L’ESIGENZA DELLA CERTEZZA

Secondo Mantovani, in tema di riforma pensioni “c’è l’esigenza della certezza, in modo che lavoratori con percorsi professionali simili, non si trovino con differenti regimi previdenziali a fine carriera, provocando ‘fughe’ di massa dal lavoro o ingenerando dannosi ‘scaloni’ di trattamento, come potrebbe accadere con Quota 100. Per l’assistenza c’è invece la necessità di un ‘universalismo selettivo’, per migliorare l’efficienza delle prestazioni”. La Cida “condivide anche la proposta di puntare sull”invecchiamento attivo’, coinvolgendo sindacati e imprese, per realizzare l’unica ‘staffetta generazionale’ in grado di creare un circolo virtuoso: quella del trasferimento di conoscenze fra chi in azienda ha maturato conoscenze e professionalità e chi fa il primo ingresso nel mondo del lavoro”.



