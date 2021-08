RIFORMA PENSIONI/ La spina nel fianco da evitare per il sistema contributivo

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI GRONCHI

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Sandro Gronchi analizza le richieste dei sindacati in tema di riforma pensioni, ed evidenzia che “la proposta di ridurre a 41 anni il requisito contributivo e a 62 quello anagrafico è fondata sul ‘teorema’ che avrebbe un costo solo temporaneo, destinato a ridursi gradualmente fino a scomparire quando la componente retributiva delle pensioni si azzererà, quando cioè il sistema contributivo andrà a regime”. L’economista spiega che “sfortunatamente, non è così”. Soprattutto per via del fatto che c’è di mezzo l’aspettativa di vita che non si può determinare ex ante. Per l’autore, l’anticipo del pensionamento avrebbe “un costo tutt’altro che temporaneo. Infatti implicherebbe, in via permanente, l’uso di coefficienti più obsoleti che allargano il divario fra la pensione e i contributi versati”.

LA PENSIONE D’ANZIANITÀ DA RICONSIDERARE

Secondo Gronchi, poi, “andrebbe invece seriamente riconsiderata la pensione d’anzianità, pressoché scomparsa dal panorama internazionale, che consente il pensionamento fin dalle età di 56/57 anni (ottenute sommando l’obbligo scolastico ai requisiti contributivi diversi per genere) cui sono associati coefficienti gravemente obsoleti. Occorre evitare che l’istituto, già spina nel fianco del sistema retributivo, resti tale anche in epoca contributiva”. In sintesi, “la piattaforma sindacale rivela la consapevolezza degli errori e delle lacune del sistema contributivo italiano, senza tuttavia riuscire a identificarli pienamente e proporre misure mirate al loro corretto superamento”.

