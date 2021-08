RIFORMA PENSIONI/ La strada spianata per il Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MARINO

Secondo Mauro Marino, l’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni che si è tenuto a luglio “era assolutamente strumentale, solo di facciata. Fare un incontro entro la fine di luglio, aspettare che passi il mese di agosto e ritrovarsi in settembre. Del resto le due commissioni sulla diversa gravosità dei lavori e sulla separazione tra assistenza e previdenza non hanno ancora concluso i lavori che sono propedeutici ad entrare nel vivo delle trattative. Trattative che il governo vuole portare ad autunno inoltrato al momento cioè della presentazione della legge di bilancio per fare le modifiche che ha già in mente da tempo”. In particolare, a suo modo di vedere, “difficilmente il governo si esporrà prima del mese di novembre perché spera molto nel rimbalzo del Pil nella seconda metà dell’anno. Vorrà vedere a quel tempo quanti denari potrà buttare sul tavolo delle pensioni”.

LA STRADA SPIANATA PER IL GOVERNO

Marino, in un articolo su pensionipertutti.it, aggiunge che “il governo non è minimamente preoccupato dal capitolo pensioni. Probabilmente è uno degli aspetti su cui è assolutamente tranquillo. C’è una legge graditissima all’Europa, che poi è quella che ci deve dare i famosi 191,5 miliardi di euro del Recovery e non ritiene al momento di fare alcunché”. Dal suo punto di vista, il problema del post-Quota 100 non è per l’esecutivo “insormontabile. C’è l’Ape Sociale, ci sono i contratti di espansione e c’è l’Isopensione. Il governo poi sfrutta con molta intelligenza le varie polemiche tra partiti e gli scontri verbali tra Salvini, Letta, Di Maio, Berlusconi ecc. Partiti che rimangono nell’esecutivo perché nessuno di loro è pronto per le elezioni. Tutti i partiti anche quelli che all’apparenza contrastano Draghi, non operano lo strappo perché sanno che è l’unico che può far arrivare i famosi miliardi del Recovery”.

