RIFORMA PENSIONI/ Le scelte in vista della Legge di bilancio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SCELTA PER LA LEGGE DI BILANCIO

In un articolo pubblicato sul Foglio, Valerio Valentini evidenzia che il Governo è davanti a un bivio: scegliere tra riforma fiscale e riforma delle pensioni, “perché tutto, è chiaro, non si può. E però, siccome nella gazzarra politica non è mai la somma che fa il totale, ecco che Daniele Franco si ritrova a dover pensare alla prossima legge di Bilancio con l’ansia di chi già prevede la fatica, se è vero che l’ipotesi che a Via Settembre si rigetta risolutamente, quella del fritto misto, sarebbe forse la sola che permetterebbe di evitare troppe rogne: un poco per ciascuno, e nessuno che s’arrabbia. Invece i tecnici del Mef dicono che una scelta andrà presa. E bisognerà insomma capire su quale voce puntare i soldi”. Insomma, non solo una decisione contabile, ma anche politica.

LE INCOGNITE SUL CAPITOLO WELFARE

A proposito di Legge di bilancio, Marco Rogari, sul Sole 24 Ore, spiega che ci sono alcune incognite sul capitolo welfare: “Aggiungendo nel menù le risorse per la Naspi (1-1,5 miliardi) e quelle che alcuni partiti della maggioranza vorrebbero che fossero destinate al rafforzamento e all’estensione del Reddito di cittadinanza, l’asticella dei costi si avvicinerebbe ai 15 miliardi. E potrebbe lievitare ancora nel caso in cui, al termine del confronto sulle pensioni, passassero appunto ipotesi come Quota 41 o la possibilità di uscita, anche in versione integralmente ‘contributiva’, a 63-64 anni d’età su cui sono in pressing Lega, Cinque stelle e sindacati. Opzioni non affatto gradite al Mef, che appare disponibile a non fare muro a interventi mirati per le categorie di lavoratori impegnati in attività gravose o usuranti, magari estendendo la platea da agganciare a una proroga dell’Ape sociale”.

