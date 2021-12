RIFORMA PENSIONI/ La strategia in due fasi del Governo Draghi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA STRATEGIA DI DRAGHI

In un articolo pubblicato sul sito Ipsoa, Giuseppe Rocco spiega che la strategia elaborata dal Governo Draghi in tema di riforma delle pensioni “si articola in due fasi. Nel primo step che si concretizza nel pacchetto previdenziale inserito nella legge di Bilancio 2022 si prevede in primo luogo l’introduzione per il solo 2022 di una quota 102 con i requisiti combinati di 64 anni di età e 38 di contributi secondo lo schema di funzionamento di quota 100. Si contempla poi la proroga per un ulteriore anno di opzione donna e dell’Ape sociale con un ampliamento della platea delle categorie dei lavoratori gravosi”, oltretutto con l’abbassamento, previsto nel maxi-emendamento presentato al Senato, del requisito contributivo da 36 a 32 anni per gli operai edili.

IL PESO DEL TREND DEMOGRAFICO

“Il disegno di legge di Bilancio interviene poi la proroga per un ulteriore biennio del contratto di espansione con un livello minimo di dipendenti delle aziende interessate di 50 dipendenti. Il passo successivo nella strategia previdenziale dell’Esecutivo è rappresentato da una riforma concertata i cui punti cardinali, secondo quanto chiarito dallo stesso Premier, devono essere rappresentati dalla sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo del sistema e dal metodo di calcolo contributivo all’interno del contesto europeo”, aggiunge l’esperto previdenziale, ricordando il peso in questo senso del trend demografico: “In termini prospettici entro il 2050, stima l’Istituto centrale di Statistica, le persone di 65 anni e più potrebbero rappresentare il 35 per cento del totale con un rapporto tra ultrasessantacinquenni e ragazzi in misura di 3 a 1”.

