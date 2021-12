RIFORMA PENSIONI/ I tre tavoli tecnici attesi per il 2022 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Domenico Proietti, in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, ricorda che nell’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni di lunedì è stato concordato “l’insediamento di tre tavoli tecnici che avranno l’obiettivo di lavorare su fronti diversi ma ugualmente prioritari. Il primo per l’introduzione di una piena flessibilità di accesso alla pensione: è necessario superare le attuali rigidità del sistema previdenziale riportando una piena flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 62 anni di età e con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Il secondo tavolo lavorerà per il varo di misure a favore dei giovani e delle donne”. Ai primi si deve garantire una futura pensione adeguata, per le seconde “si devono istituire meccanismi che valorizzino pienamente ed adeguatamente il lavoro di cura e la maternità”.

RIFORMA PENSIONI/ La richiesta M5s per i Corpi forestali

LA BATTAGLIA DELLA UIL

Infine, spiega il Segretario confederale della Uil, “il terzo tavolo sarà istituito per varare il rilancio delle adesioni alla complementare: il secondo importante pilastro della nostro sistema deve essere valorizzato e sostenuto, in questi anni i fondi negoziali hanno fatto un ottimo lavoro con rendimenti netti superiori al Tfr in azienda, garantendo trasparenza e partecipazione dei lavoratori, è però il momento di un nuovo impulso, per questo chiediamo il varo di un semestre di adesione in silenzio-assenso che sia accompagnato da un forte campagna di adesione”. Il sindacalista assicura, in conclusione, che “la Uil continuerà a lavorare per riportare equità nel sistema previdenziale italiano”.

RIFORMA PENSIONI/ Arriva Quota 95 per gli operai edili

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ La preoccupazione degli edili

© RIPRODUZIONE RISERVATA