RIFORMA PENSIONI/ La strategia per far diventare utile la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LA RICERCA DI BANCA ETICA

Nell’ultimo tavolo tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni si è parlato della previdenza complementare. Da uno studio di Banca Etica emerge un dato interessante. Cioè che “di 100 euro gestiti dalla previdenza complementare, solo 24 restano nel nostro territorio e solo 3 vanno a finanziare imprese e attività produttive. Questo approccio sta soffocando quello che avrebbe dovuto essere il circuito virtuoso che, tramite la previdenza integrativa, potrebbe favorire gli investimenti e con essi lo sviluppo del tessuto produttivo del Paese, creando occupazione che a sua volta produce risparmio per alimentare nuovi investimenti”. “La profonda crisi del nostro sistema produttivo, la strutturale incapacità di trasformare in nuovi posti di lavoro i pur ingenti flussi finanziari, le tragiche condizioni dell’ambiente richiedono oggi uno sforzo ulteriore, decisamente prioritario”, spiega il direttore di Banca Etica, Alessandro Messina.

LE PAROLE DI MESSINA

Dal suo punto di vista “i fondi pensione, che della vista lunga dovrebbero fare la propria principale dote, avrebbero tutto da guadagnare nell’interpretare convintamente una simile strategia: orientare le risorse dei lavoratori, che vengono affidate loro con l’obiettivo di garantire una pensione in futuro, ad investimenti sì remunerativi, ma anche di positivo impatto su società e ambiente. Per evitare di togliere (agli stessi iscritti o ai loro figli) con una mano quello che con un’altra si riuscirà a dare in termini di mera rendita previdenziale (ai soli iscritti)”.

