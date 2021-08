RIFORMA PENSIONI/ L’alternativa a Quota 100 passando dall’Ape social (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA VIA DA RIPRENDERE

Sono note le proposte sul tavolo in tema di riforma pensioni. Stante anche la situazione dei conti pubblici, secondo Matteo Jessoula bisognerebbe “evitare provvedimenti disegnati come ‘Quota 100’, che non ha solo incontrato un limitato interesse tra i lavoratori (253.000 beneficiari contro i 617.000 stimati dal governo) ma anche favorito il pensionamento anticipato di gruppi non particolarmente svantaggiati: uomini, occupati nel settore pubblico e con redditi medio-alti – oltre a poche donne (73.000) con redditi elevati”. Inoltre, sarebbe “utile riprendere la via aperta con l’“Ape sociale” e la nomina della commissione di studio sui differenziali nell’aspettativa di vita, al fine di definire condizioni più favorevoli” per “gli individui maggiormente svantaggiati, impiegati in mansioni gravose, con minore aspettativa di vita, a media-bassa retribuzione, con carriere frammentate”.

LE INIQUITÀ DA RIMUOVERE

In un articolo sul Manifesto, il Professore di Politica sociale comparata aggiunge che bisognerebbe “prevedere regole omogenee, e auspicabilmente flessibili, per il pensionamento – pur calibrate rispetto ai diversi regimi. Ciò consentirebbe anche di rimuovere alcune delle iniquità più marcate delle regole attuali, specialmente le soglie di importo minimo per il pensionamento di vecchiaia e anticipato (1,5 e 2,8 volte l’assegno sociale) che non hanno pari nei sistemi pensionistici europei. L’adeguatezza delle prestazioni non si costruisce infatti tramite l’imposizione di clausole regressive come quelle in oggetto”, ma “‘strutturalmente’ tramite la buona performance del mercato del lavoro, obiettivo non facile da raggiungere”.

