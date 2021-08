RIFORMA PENSIONI/ Salvini: non deve aumentare l’età pensionabile (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SALVINI

Matteo Salvini, in un’intervista all’Agi, parla della situazione politica attuale e lancia un messaggio al Governo relativo alla riforma delle pensioni. Il leader della Lega, dal Papeete Beach, dove già due anni fa aveva criticato i 5 Stelle e Conte, ha detto: “Sicuramente i 5 stelle faranno qualsiasi cosa pur di non andare a votare. Noi stiamo lavorando sulla riforma della pensioni, sulla riforma di Equitalia, sul ritorno a scuola. A fine anno scade quota 100, che ad oggi costa zero. Io non sono affezionato alle bandiere, basta che non aumenti l’età per andare in pensione. Con Draghi ho parlato di riforma delle pensioni, di cartelle di Equitalia e di immigrazione: abbiamo chiesto un tavolo a tre con Lamorgese che si sta dimostrando un ministro fantasma”.

LE DICHIARAZIONI DI BOMBARDIERI

Sempre in tema di riforma pensioni val la pena segnalare le parole di Pierpaolo Bombardieri che, parlando dell’incontro di martedì con il ministro del Lavoro Orlando ha detto: “Abbiamo fatto proposte molto nette, molto precise, molto chiare, che dicono che secondo noi è possibile riformare le pensioni intanto separando la famosa assistenza dalla previdenza. La nostra proposta prevede la possibilità di andare in pensione a partire dai 62 anni, con una flessibilità in uscita sulla quale bisogna ragionare. Continuiamo a sostenere che chi ha 41 anni di contributi deve poter andare in pensione a prescindere dall’età anagrafica, e chiediamo risposte e attenzione ai giovani e alle donne”. Il Segretario generale della Uil, intervistato da fanpage.it, spiega di essere ben conscio che la risposta non deve darla Orlando ma il Governo.

