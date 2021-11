RIFORMA PENSIONI/ Landini: estendere lavori gravosi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

Anche ieri i sindacati sono scesi in piazza e a Roma Maurizio Landini ha mandato un chiaro messaggio al Governo anche in tema di riforma delle pensioni. “Stiamo avanzando delle richieste esplicite: hanno allargato i lavori gravosi e hanno assunto un lavoro importante fatto da varie Commissioni. Bene, ma secondo noi, si può migliorare ulteriormente perché alcune attività gravose non le hanno ancora individuate” e “allo stesso tempo c’è bisogno che questa possibilità venga estesa”, ha detto il Segretario generale della Cgil secondo quanto riporta Lapresse. Landini ha anche aggiunto: “Non pensino di prenderci in giro. Loro si sono impegnati ad aprire con noi a dicembre una trattativa per ridisegnare la legge Fornero. Noi abbiamo pazienza, sono 10 anni che aspettiamo e qualcuno di voi può dire che abbiamo aspettato fin troppo”.

LE PAROLE DI MELONI

Landini ha evidenziato che “vogliamo fare questa discussione sul serio. Se non abbiamo risposte, né su questo né sul fisco, non abbiamo nessuna intenzione di fermarci nella nostra proposta e nella nostra iniziativa perché abbiamo intenzione di portare a casa dei risultati concreti per le persone che rappresentiamo. E la nostra forza è l’unità delle organizzazioni sindacali”. Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia, invece, intervenendo agli Stato generali dei consulenti del lavoro, come riporta diariodelweb.it, ha detto che “servono risorse sprecate per il Reddito di Cittadinanza per le pensioni di invalidità che sono uno scandalo, sono riconosciute come inadeguate da tutti fino ai livelli più alti delle istituzioni”.

