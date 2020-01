RIFORMA PENSIONI/ Landini: Legge Fornero sbagliata, va cambiata

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

Maurizio Landini si prepara al doppio incontro con il Governo sul cuneo fiscale e la riforma pensioni. “Le lotte e le mobilitazioni dello scorso anno cominciano a produrre risultati. Venerdì abbiamo un incontro con il governo per cominciare a ridurre la tassazione sul lavoro dipendente, che significa aumentare il netto in busta paga per lavoratrici e lavoratori. È un inizio perché poi servirà una riforma complessiva di tutto il sistema fiscale, affinché anche i pensionati paghino meno tasse, la lotta all’evasione fiscale sia davvero senza quartiere e il principio della progressività diventi la regola fondamentale nel nostro Paese”, sono le le parole del Segretario generale della Cgil rilasciate a RadioArticolo1 e riportate dal sito di Rassegna sindacale. Landini definisce anche la Legge Fornero una “legge sbagliata, iniqua, che sarebbe da irresponsabili non cambiare. I giovani debbono avere la certezza di una pensione nel futuro, le donne devono vedere riconosciuto il lavoro di cura, i lavori più pesanti devono avere un trattamento a parte. Allo stesso tempo c’è bisogno di una legge sulla non autosufficienza e di una rivalutazione delle pensioni in essere”.

