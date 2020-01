RIFORMA PENSIONI/ Proietti: flessibilità a 62/63 anni e Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

In vista del confronto Governo-sindacati in programma il 27 gennaio, Domenico Proietti spiega la propria contrarietà a una riforma pensioni con Quota 102 evidenziando come sia necessaria una flessibilità tra 62 e 63 anni, come avviene nel resto d’Europa, “dove la media d’accesso è 63 anni. Ciò si può realizzare anche analizzando le diverse tipologie di lavoro, riprendendo cioè a far lavorare adeguatamente la commissione scientifica sui lavori gravosi, per arrivare dopo l’approfondimento a una flessibilità più diffusa che risponda alle esigenze dei lavoratori”. Intervistato da Tiscali notizie, il Segretario confederale della Uil ricorda che i sindacati hanno “molto a cuore il tema delle future pensioni dei giovani”, “per questo abbiamo avanzato proposte per un intervento di contribuzione figurativa per loro che coprano i buchi derivanti dalla precarietà dei rapporti di lavoro di questi anni.

LE MISURE PER DONNE, ESODATI E PRECOCI

Proietti non nasconde poi l’esistenza del “problema delle donne che nel nostro sistema previdenziale continuano ad essere i soggetti più penalizzati. Noi proponiamo di valorizzare, ai fini della contribuzione, il lavoro di cura e la maternità. Abbiamo proposte precise”. Dal suo punto di vista, inoltre, “bisogna naturalmente completare la vicenda degli esodati mettendovi positivamente fine. Sono rimaste poche migliaia di persone e va completata la salvaguardia”. “C’è infine, ma non ultimo per importanza, il tema dei 41 anni di contribuzione. E’ veramente assurdo che una persona con 41 anni di contribuzione non possa andare in pensione, a prescindere dall’età”, aggiunge il sindacalista.

