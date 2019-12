RIFORMA PENSIONI/ L’appello di Crimi ai giornalisti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CRIMI

Commentando sulla sua pagina Facebook la notizia, riportata dal Fatto Quotidiano, sul ricorso che l’Inpgi ha presentato al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che consente agli iscritti di poter accedere agli atti sull’alienazione degli immobili dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, Vito Crimi evidenzia che “l’unico vero nemico dell’Inpgi sono proprio i suoi amministratori, che dimostrano di volerla gestire senza rendere conto neanche ai propri iscritti delle scelte fatte, anche dalle precedenti gestioni”. Il riferimento è anche alle recenti notizie circa le norme di riforma pensioni che riguardano anche l’Ipngi, oltre che alle accuse che lo stesso ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria aveva ricevuto ai tempi del Governo Conte-1. C’è infatti chi sosteneva che volesse sopprimere l’Inpgi.

L’APPELLO AI GIORNALISTI

Crimi si appella quindi ai giornalisti, chiedendo loro, di pretendere trasparenza dall’Inpgi stessa: “Chiedete in dettaglio a quanto ammontano le pensioni erogate e se ci sono pensioni d’oro. Confrontate la pensione media erogata con le pensioni di altre casse, e con quanto potenzialmente spetterà a voi e domandatevi se ha senso tutto ciò. Chiedete quali sono gli importi spesi per stipendi e spese di funzionamento della struttura, e quanto stanno spendendo, dei vostri soldi e del vostro futuro, per difendersi in Consiglio di stato da una richiesta di accesso agli atti, di semplice trasparenza”. “Insomma, vi chiedo solo di fare il vostro lavoro di giornalisti, nel quale siete bravi, anche con l’Inpgi, nel vostro unico e principale interesse”, conclude Crimi.

