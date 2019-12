RIFORMA PENSIONI/ L’attacco degli esodati al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL COMUNICATO DEGLI ESODATI

Il Comitato 6.000 esodati esclusi in un comunicato stampa ricorda che tra gli emendamenti alla manovra in tema di riforma pensioni c’era anche quello presentato dai senatori Pd Nannicini, Laus e Manca per la salvaguardia degli ultimi 6.000 esodati ante-Fornero “sul quale avevamo chiesto trasversalmente a tutte le forze politiche di convergere per l’approvazione”. L’emendamento è stato però respinto e il Comitato con durezza fa presente che “un Governo che si riempie la bocca con slogan come ‘non lasceremo nessuno indietro’, non ha giustificazioni di alcun genere per non avere sanato definitivamente questa tragedia che lascia sul lastrico da 8 anni degli onesti cittadini traditi dallo Stato!”.

LA RICHIESTA DEL COMITATO 6.000 ESODATI ESCLUSI

Il Comitato chiede ovviamente che la loro salvaguardia sia inserita nella Legge di bilancio, anche perché “si trovano soldi dei contribuenti da riversare in ‘prepensionamenti’ di categorie privilegiate di lavoratori in attività – cioè regalie a clientele elettoralmente più appetibili, come un’ennesima volta nel pozzo nero dell’Alitalia”. Gli esodati ricordano anche le tante parole e le promesse spese da importanti esponenti politici in favore della loro salvaguardia, che non si sono però trasformate in fatti concreti. Il comitato si chiede anche dove siano finiti i sindacati e il Presidente della Repubblica cui avevano rivolto un appello. “Qualcuno di noi deve darsi fuoco davanti a Montecitorio perché ci si accorga della nostra esistenza?”, sono le parole che esprimono la forte delusione, che non si trasforma però in scoraggiamento: “Non ci zittiremo e non arretreremo di un passo perché dietro di noi c’è solo il baratro in cui questi ultimi governi cercano di sospingerci per far sparire anche solo la memoria della nostra esistenza!”, è infatti la conclusione del comunicato.

