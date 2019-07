RIFORMA PENSIONI/ Le conferme sulla disparità di genere (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI IRES-CGIL

L’Ires-Cgil del Friuli-Venezia Giulia ha realizzato una ricerca relativa ai redditi da lavoro e da pensioni percepiti sul territorio regionale in base alle dichiarazioni Irpef dell’anno scorso. Emerge, ancora una volta, la conferma di una disparità di genere: mediamente gli uomini percepiscono 26.300 euro contro i 17.000 delle donne. Numeri che confermano quindi la necessità, tra gli altri, di un intervento di riforma pensioni che possa cercare di riequilibrare la situazione, posto che con il canale di pensionamento anticipato rappresentato da Opzione donna, stante il ricalcolo contributivo dell’assegno, la platea femminile finisce per vedere scendere ancora di più il dato sull’importo medio dei redditi da pensione.

LE DIFFERENZE TRA PENSIONI

La ricerca dell’Ires fa emergere un dato interessante: come riporta udine20.it, “il reddito dei lavoratori dipendenti in regione è diminuito di 286 euro (da 21.709 a 21.423), quello dei pensionati è aumentato di 309 euro (da 17.634 a 17.943)”. Per spiegare questa divergenza, non bisogna dimenticare “che le pensioni hanno beneficiato di forme di indicizzazione all’inflazione, anche se diversificate nel tempo, mentre i redditi da lavoro sono stati intaccati ad esempio dal massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali che si è verificato durante la crisi”. A livello di redditi da pensione, emerge anche che la provincia di Trieste, con un media di 20.068 euro, si piazza al terzo posto a livello nazionale, dietro Roma e Milano. A livello comunale al primo posto regionale c’è invece Udine con 21.536 euro.

