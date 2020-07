RIFORMA PENSIONI/ Le critiche di Mei (Anasf) all’Enasarco (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MEI

Nei giorni scorsi è stato approvato il bilancio 2019 dell’Enasarco, chiuso con un avanzo di 233 milioni di euro. Alfonsino Mei, consigliere del CdA Enasarco e neo-eletto membro del Consiglio nazionale Anasf, l’Associazione nazionale dei consulenti finanziari, in un’intervista ad advisoronline.it evidenzia che “il rappresentante Anasf non può girare la testa altrove e far finta di non vedere come viene gestito il patrimonio della Fondazione. Le mie competenze e le competenze di coloro che rappresentiamo ci impongono di vigilare al meglio sulla gestione dei nostri risparmi previdenziali”. Mei spiega poi più nel dettaglio che cosa dal suo punto di vista non è stato fatto.

I MANCATI INTERVENTO DI ENASARCO

Ecco l’elenco: ridurre le spese per i legali che assistono la Fondazione Enasarco, migliorare i rendimenti dei fondi immobiliari che gestiscono l’invenduto del progetto Mercurio, rinegoziare le condizioni per la gestione di alcuni investimenti che si sono rivelati problematici, diminuire l’impegno nel settore immobiliare, internalizzare alcuni servizi per risparmiare risorse importanti. Mei sottolinea poi che “per quanto mi riguarda non c’è stato, nonostante diverse sollecitazioni fatte, quel ‘cambio di passo’ da me auspicato e che, a mio parere, gli iscritti si attendevano. Come i Ministeri Vigilanti hanno fatto sapere a Fondazione Enasarco, questa Governance opera in regime di prorogatio e quindi i suoi atti straordinari sono nulli, illegittimi. Peraltro, in linea con il voto dei nostri 16 Delegati Anasf, Federagenti e Fiarc, anche i rappresentanti della Cigl hanno votato contro”.



