RIFORMA PENSIONI/ Le due possibilità per il post-Quota 100 secondo Nisini

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI NISINI

Intervistata da La Verità, Tiziana Nisini ha spiegato che in tema di riforma pensioni per il post-Quota 100 “noi abbiamo due possibilità. Primo, prorogare per un solo anno Quota 100. Si tratterebbe di una soluzione dai costi sostenibili. Abbiamo stimato un esborso di circa 400 milioni per il prossimo anno, circa 1,1 miliardi per il 2023 e 1,2 miliardi per il 2024. Vogliamo inoltre proporre l’istituzione di un fondo per il prepensionamento”, il cui costo ancora non è chiaro, “ma riteniamo che si tratti di cifre sostenibili”. La sottosegretaria al Lavoro ricorda a quanti criticano Quota 100 “che questa norma ha segnato la strada per evitare di tornare alla Legge Fornero. Tutte le proposte fatte fino a ore al ministro Andrea Orlando, che ha la delega su questo tema, sono nella direzione di Quota 100”.

RIFORMA PENSIONI/ Lavori gravosi, un elenco che da solo non basta

LA SPERANZA SUL FONDO DI PREPENSIONAMENTO

Infatti, ha aggiunto Nisini, le differenze tra tali proposte “sono solo sugli anni in più o in meno di contribuzione. L’idea è per tutti di andare in pensione a un’età adeguata”, “tra i 62 e i 63 anni con 37-38 anni di contributi”. L’esponente della Lega non ha nascosto che “la nostra speranza è che parta il fondo per il prepensionamento che abbia l’obiettivo di finanziare l’anticipo pensionistico fino a quando i lavoratori non riescano ad agganciare il primo requisito utile per ritirarsi: la pensione di vecchiaia a 67 anni o 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Un’opzione è quella di coinvolgere anche le imprese come parte attiva per l’accompagnamento al prepensionamento qualora il lavoratore abbia meno di 38 anni di contributi”.

RIFORMA PENSIONI/ L'ingiustizia dimenticata sul Tfr degli statali

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Orlando: tavolo aperto, presto incontro con Franco (ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA