RIFORMA PENSIONI/ Il Pd ancora contro Salvini su Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SALVINI

Il Partito democratico “stoppa” i tentativi della Lega di portare il Governo verso una proroga di Quota 100. Matteo Salvini, come riporta Adnkronos, ha ribadito che “Quota 100 non si tocca, portare da 62 a 67 anni l’età pensionabile dal primo gennaio è impensabile dopo il Covid. Se a sinistra qualcuno pensa di tornare alla legge Fornero la Lega farà le barricate, 5 anni di vita non si rubano”. Pronta è arrivata la replica di Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera del Pd: “Quota 100 sarà abolita con il nuovo anno e Salvini lo sa bene, non vada in giro a ingannare cittadini ed elettori. La misura che lui ha voluto è stata un flop, come mostrano tutti i numeri. E sono chiacchiere anche le barricate contro il ritorno della Fornero, su cui dobbiamo invece lavorare insieme a Draghi per evitare l’ingiustizia dello scalone”.

LO “STOP” DI LETTA

In aggiunta anche il Segretario dem, Enrico Letta, durante un’intervista al programma “e-Venti” in onda su Sky Tg24, è intervenuto in tema di riforma pensioni spiegando che “Quota 100 è stata una misura iniqua, oltre ad essere costata tanti soldi che sarebbe stato molto meglio dare ai giovani”. “Chi ha usufruito di quota 100 all’80% sono stati uomini, quindi è una misura discriminatoria per le donne. Per il superamento di quota 100 il tema è il tipo del lavoro che si è fatto, il tema è che tipo di lavoro usurante”, ha aggiunto Letta, specificando che “il tema non va affrontato non nella logica che c’è stata fino ad adesso, ma mettendo al centro la logica del lavoro usurante. E invito il governo a parlare con i sindacati per superare le criticità di quota 100”.

