RIFORMA PENSIONI/ Le indicazioni che arrivano dalla demografia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DALLA ZUANNA

In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, Gianpiero Dalla Zuanna evidenzia che ogni misura di riforma delle pensioni “deve tener conto della demografia, per non mettere oneri insostenibili sulle spalle dei lavoratori presenti e futuri, e per rendere il sistema sempre più equo”. Il demografo spiega in particolare che c’è stato un “forte incremento della sopravvivenza degli anziani nel corso dell’ultimo quarantennio” e che se anche a causa del Covid c’è stata una riduzione di tale sopravvivenza, “questo calo dovrebbe essere rapidamente recuperato. Per mantenere in equilibrio contributi e pensioni, l’età al pensionamento dovrebbe riprendere a crescere, seguendo la futura crescita della sopravvivenza. Agendo in questo senso, si tutelerebbero soprattutto i giovani, evitando aumenti dei contributi pensionistici o la riduzione delle pensioni future”.

RIFORMA PENSIONI/ La finestra a 60-61 anni per gli insegnanti chiesta da Anief

LE INDICAZIONI SUL POST-QUOTA 100

L’ex Senatore aggiunge anche un dettaglio di non poco conto: “Oggi un laureato di sessantacinque anni vive mediamente due anni in più rispetto a chi ha solo la licenza elementare”. Dunque, “i meno istruiti pagano parte delle pensioni dei più istruiti”. Per questo “sarebbe opportuno evitare di ridurre per tutti l’età alla pensione, come si è tentato di fare con Quota 100 o con Opzione Donna” e “sarebbe giusto riprendere seriamente in mano il dossier dei lavori usuranti, estendendo l’anticipo pensionistico sociale (APE Social) alle categorie che soffrono di una effettiva riduzione della speranza di vita. I dati per farlo ci sono, ma per concedere il beneficio ad alcuni gruppi sociali e professionali, escludendone altri, ci vuole una forte e coraggiosa volontà sindacale e politica”.

RIFORMA PENSIONI/ La proposta post-Quota 100 del Mef che ricorda quella di Durigon

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Inps: per Quota 100 accolte oltre 341.000 domande

© RIPRODUZIONE RISERVATA