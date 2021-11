RIFORMA PENSIONI/ Le ipotesi con ricalcolo contributivo sul tavolo del Governo

RIFORMA PENSIONI, LE IPOTESI PER IL GOVERNO

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni che partirà a dicembre può contare già su alcune ipotesi di intervento, basate tutte sul sistema contributivo. La prima prende le mosse dalla commissione tecnica istituita dall’ex ministra del Lavoro Catalfo e prevede l’ingresso in pensione a 64 anni, con 20 di contributi, e ricalcolo contributivo dell’assegno. In alternativa, si prevederebbe il pensionamento a 62 anni con 20 o con 25 anni di contributi, un’ipotesi che potrebbe andare incontro alle richieste sindacali, salvo che per il ricalcolo contributivo dell’assegno. Da non dimenticare poi l’Ape contributiva proposta da Pasquale Tridico e la proposta abbozzata dalla Lega di un pensionamento a 63 anni con 41 di contributi.

IL FONDO SOPPRESSO

Repubblica segnala invece che la Legge di bilancio sopprimerà un fondo “creato nel 2019 per la riforma delle pensioni proprio alla vigilia del tavolo con i sindacati” e che conta su “31 miliardi ‘residui’ da qui al 2032 e poi 4 miliardi all’anno”. Il quotidiano romano specifica che “sarebbe errato però dire che questi sono i risparmi avanzati da Quota 100, avvertono i ‘tecnici’ esperti di conti pubblici. La misura non avrebbe generato residui, dicono”. “Il punto però non è contabile, quanto politico e sindacale. Difficile che nessuno faccia notare quando si apriranno le danze su come cambiare la legge Fornero che i soldi ci sarebbero pure, visto che sono avanzati da un fondo ‘sovracapiente’ ora soppresso”, fa notare Valentina Conte.

