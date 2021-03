RIFORMA PENSIONI/ Le ipotesi sul tavolo del Mef (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DEL COLLE

In un recente articolo pubblicato sul Mattino, Enrico Del Colle ha evidenziato come tra i diversi interventi che si vogliono varare a favore dei giovani, in particolare tramite il Recovery Plan utile a ricevere le risorse del Next Generation Eu, non si parli mai di riforma delle pensioni, che pure è un tema importante per il futuro delle nuove generazioni. Secondo il Professore di Statistica economica, occorre in particolare un intervento che cambi l’attuale sistema a ripartizione, senza certo passare subito a uno a capitalizzazione, ma individuando una soluzione mista. Un cambiamento che non può non passare dalla previdenza integrativa. Il concetto di fondo deve essere quello di “evitare che le risorse necessarie per garantire i consumi durante la vecchiaia debbano derivare solo da quelle di altre generazioni”.

LE IPOTESI SUL TAVOLO DEL MEF

Sull’inserto del Messaggero MoltoEconomia si è parlato invece delle ipotesi di riforma pensioni per il post-Quota 100, spiegando che il neo ministro dell’Economia Daniele Franco pare abbia approfondito le analisi e le proposte di Alberto Brambilla, Presidente dei Itinerari Previdenziali. Tuttavia non va dimenticato che il precedente esecutivo stava lavorando a un’ipotesi di flessibilità a partire dai 62 anni come richiesto dai sindacati, accompagnata però da un sistema di penalizzazioni. Viene anche ricordato che sul tavolo del nuovo esecutivo vi sono anche altre ipotesi che “prevedono un ‘cassetto previdenziale’, una sorta di scivolo che permetterebbe l’uscita di lavoratori vicini all’età della pensione (ad esempio un paio d’anni) in caso di crisi aziendali”.



