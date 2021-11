RIFORMA PENSIONI/ Le posizioni di Fornero e Mastrapasqua sul passaggio Inpgi-Inps

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero, come riporta Adnkronos, durante il suo intervento in video collegamento agli Stati generali dei consulenti del lavoro ha ricordato di aver detto dieci anni fa “che la Cassa dei giornalisti non era sostenibile. Il presidente dell’Inpgi di allora disse che le mie affermazioni erano demagogiche, infondate e provocatorie. Vorrei sapere che dice oggi che l’Inps e i cittadini si devono prendere carico del costo delle pensioni dei giornalisti”. L’ex ministra del Lavoro ha evidenziato che “i costi del passaggio della Cassa” “non sono piccoli come dice l’ufficio parlamentare di bilancio,” “non sono quanto non saranno sostenuti da cittadini che sono un po’ più di poveri di coloro che in virtù di regole generose stabilite dalla propria cassa” percepiscono oggi le pensioni.

RIFORMA PENSIONI/ I sindacati: cambiare la manovra si può

LE PAROLE DI MASTRAPASQUA

Anche Antonio Mastrapasqua, in un articolo pubblicato su formiche.net, affronta il tema Inpgi, ricordando che “l’Inps ha una lunga storia di ‘assorbimenti’” e che “la pensione è una cosa seria, riguarda il futuro delle persone nel momento della loro fragilità. Dovrebbe venire prima dei miopi calcoli di un emolumento per un ruolo amministrativo o gestionale”. L’ex Presidente dell’Inps spiega quindi di ritenere che “il caso Inpgi, prima che invelenire i rapporti tra categorie professionali e opinione pubblica, possa aprire una serena riflessione sui vantaggi di un unico grande ente per la previdenza, all’interno del quale mantenere alcuni fondi, a garanzia delle specificità, ma nella certezza della solidarietà assicurata da regole comuni e dall’elasticità fornita dai grandi numeri”.

RIFORMA PENSIONI E INPS/ I conti non si aggiustano separando assistenza e previdenza

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Il passaggio poco convincente dell'Inpgi 1 all'Inps

© RIPRODUZIONE RISERVATA