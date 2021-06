RIFORMA PENSIONI/ Le priorità ricordate da Bombardieri (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PRIORITÀ PER BOMBARDIERI

Intervistato da affaritaliani.it Pierpaolo Bombardieri affronta anche il tema della riforma pensioni, spiegando che “Quota 100 è un ambo secco perché richiede la coincidenza tra età anagrafica e gli anni in cui sono stati versati i contributi. Se non c’è rispondenza, infatti, in pensione non si può andare”. Secondo il Segretario generale della Uil, “dobbiamo invece considerare i giovani che oggi svolgono lavori non lineari. Ai fini dei contributi, dunque, devono poter contare anche i momenti in cui queste persone svolgono attività formative”. In sostanza viene quindi ribadita da parte del sindacalista l’importanza di arrivare alla cosiddetta pensione di garanzia. Bombardieri specifica però che “questa è solo una delle nostre priorità”.

LA PIATTAFORMA UNITARIA SINDACALE

Chiamato quindi a spiegare quali siano le altre, il numero uno della Uil sottolinea che “è necessario garantire alle donne un sistema più equo di accesso alle pensioni”. E non dimentica di riportare alla mente il fatto che esiste “una proposta unitaria sulle pensioni. Nelle nostre piattaforme, per esempio, insistiamo perché venga garantita a chi ha raggiunto 41 anni di contributi la possibilità di andare in pensione a prescindere dall’età anagrafica e perché si ragioni in maniera seria sulla flessibilità in uscita, considerando mansioni e funzioni di lavoro svolte e non considerando i lavoratori tutti uguali, come è accaduto con la Fornero”. Bombardieri conclude quindi spiegando che “ciò che chiediamo al Governo è che, appena chiusa la riforma degli ammortizzatori, apra una discussione”.

