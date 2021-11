RIFORMA PENSIONI/ Le ragioni per non temere per la sostenibilità del sistema

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI JESSOULA

In un recente articolo pubblicato sul Manifesto, Matteo Jessoula ha evidenziato che “puntuali come tutte le volte che si riaccende il dibattito sulle pensioni, negli ultimi giorni sono apparsi sulla stampa e alcune testate online contributi che hanno puntato la lente sui rischi di insostenibilità per il sistema pensionistico italiano”. Per il Professore di Politica sociale comparata, “vale dunque la pena sgombrare il campo da equivoci e cattive interpretazioni, analizzando i dati ufficiali in prospettiva comparata, sia con riferimento tanto al livello di spesa pensionistica sia alla tendenza della stessa”. Emerge così che non bisogna temere per la sostenibilità del sistema pensionistico italiano per almeno tre ragioni fondamentali.

LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO

La prima riguarda la riduzione, dopo il 2040, dello scarto tra spesa italiana e media Ue. La seconda è una diminuzione della spesa per pensioni dal 16,2% del 2020 al 14,6% nel 2027 prevista dall’Inps. Poi, il livello di spesa pensionistica diminuisce sensibilmente se si considera la spesa netta invece di quella lorda. Secondo Jessoula i veri problemi del sistema pensionistico italiano hanno a che fare con l’adeguatezza e l’equità. Quindi, nell’ipotizzare misure di riforma pensioni, “è cruciale che i margini di spesa disponibili vengano efficacemente sfruttati, calibrando le misure sulle classi e i gruppi sociali maggiormente svantaggiati”. Andrebbero perciò evitati “provvedimenti che, come Quota 100 e le attuali proposte di Quota 102/104, approfondirebbero ulteriormente le disuguaglianze e i profili di regressività nell’accesso al pensionamento”.

