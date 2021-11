RIFORMA PENSIONI/ Il problema giovani da risolvere (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CALEARO CIMAN

Sulla riforma delle pensioni interviene anche Eugenio Calearo Ciman, che intervistato da Repubblica dice: “Sento urla e stridore di denti perché si ipotizza di riportare l’età pensionabile a 67 anni. Io ho ricevuto una cartolina dall’Inps che mi avverte che non potrò andare in pensione prima dei 70 anni, ma a 75 sarebbe meglio”. L’ex Presidente dei Giovani imprenditori di Vicenza e del Veneto evidenzia che “nella mia generazione o uno è ricco oppure in pensione non ci andrà mai, perché non riuscirà mai ad accumulare una somma tale da permettergli di ottenere una rendita adeguata. Le pensioni saranno assolutamente insufficienti, avremo 100 lavoratori per 100 pensionati, si farà fatica a evitare uno scontro generazionale e sociale”.

IL PROBLEMA DEI GIOVANI DA RISOLVERE

Per Calearo, “la pensione di garanzia serve a mitigare il problema, ma piuttosto bisognerebbe invece sedersi intorno a un tavolo a carte scoperte per capire quali potrebbero essere i provvedimenti importanti da adottare prima, per evitare quelle carriere discontinue” che contraddistinguono la situazione lavorativa di molti giovani e che finiscono per pesare sul loro futuro previdenziale. Il responsabile delle relazioni istituzionali della Calearo Antenne non manca di sottolineare che “i sindacati dovrebbero fare una bella riflessione sul loro ruolo, se è vero che metà dei loro iscritti sono pensionati. Dovrebbero rappresentare invece la nazione produttiva, le persone che si ritrovano a non avere la formazione giusta per occupare i posti di lavoro di cui hanno bisogno le imprese”.

