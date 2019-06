RIFORMA PENSIONI/ Le richieste di Furlan al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FURLAN

Matteo Salvini ha intenzione di anticipare la messa a punto della Legge di bilancio e vuole anche incontrare presto i sindacati. Annamaria Furlan ha fatto capire, in un’intervista al TgCom, che è disponibile a incontrare il vicepremier, anche se le piacerebbe che alle parole seguissero i fatti, dato che, per esempio, in tema di riforma pensioni l’esecutivo ha agito senza consultare prima le parti sociali. Secondo quanto riporta Askanews, la Segretaria generale della Cisl ha detto di ritenere necessaria una riforma fiscale, “ma deve andare innanzitutto a premiare il lavoro sennò non serve. E premiare il lavoro significa rendere più pesanti attraverso il fisco le buste paga dei lavoratori, le pensioni dei nostri anziani facendo pagare le tasse a quelli che le evadono che purtroppo in questo paese sono tanti e facendole pagare meno a quell’ 85% di azionisti dell’erario italiano che sono pensionati e lavoratori”.

L’ATTACCO M5S A LANDINI

Furlan ha anche chiarito che “per noi discutere di riforma fiscale significa innanzitutto premiare il lavoro e non è solo una questione di equità: il 75% delle nostre imprese lavora per i consumi interni e per fare aumentare i consumi interni bisogna avere più soldi dentro le buste paga e nelle pensioni esattamente il contrario di quello che ha fatto fino ad adesso il Governo”. Ma se la Lega apre ai sindacati, M5s va all’attacco di Maurizio Landini, con un post sul Blog delle stelle, in cui si prende di mira il Segretario generale della Cgil per via della sua opposizione al salario minimo proposto da Di Maio, che sarebbe motivata, secondo i pentastellati, dalla paura di perdere potere e privilegi accumulati negli anni.

