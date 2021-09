RIFORMA PENSIONI/ Le richieste di Landini e Sbarra al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI E SBARRA

Oggi è in programma un incontro tra Draghi e i leader sindacali. All’ordine del giorno non c’è la riforma delle pensioni, ma Maurizio Landini, come riporta l’Agenzia Vista, ha fatto sapere: “Vogliamo che dentro la legge di stabilità ci sia una discussione per riformare le pensioni e non si tratta solo di quota 100. Inoltre, all’interno della legge di stabilità si deve anche aprire la questione della riforma del fisco”. Luigi Sbarra, invece, come ricorda corrieredellacalabria.com, ha detto: “La nostra richiesta al Governo è di aprire subito un tavolo di confronto e di concertazione per rimettere in moto le dinamiche di crescita e di sviluppo, per cominciare a utilizzare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per affrontare il tema delle grandi riforme, da quella fiscale al tema delle pensioni, alla riforma degli ammortizzatori sociali, delle politiche attive”.

LA PROPOSTA DI TRIDICO

Sempre a proposito del dibattito sulla riforma delle pensioni, va segnalata la proposta di Pasquale Tridico. Secondo quanto riporta Adnkronos, infatti, il Presidente dell’Inps ha evidenziato che spesso i giovani entrano tardi nel mondo del lavoro e perciò bisognerebbe permettere “il riscatto gratuito della laurea a fini pensionistici”, oltre a una pensione di garanzia. Di pensioni ha parlato anche Giuseppe Conte. Come riporta newsby.it, l’ex Premier a Napoli ha detto che con la scadenza di Quota 100 si determina “un problema che va risolto. Credo si possa allargare la platea dei lavori gravosi ed usuranti sulla basi di dati oggettivi e a quel punto si può rinforzare lo strumento dell’Ape sociale”.

