RIFORMA PENSIONI/ Le richieste per gli assegni più bassi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INIZIATIVA ANP-CIA

Nel solco dell’iniziativa presa a livello nazionale, i rappresentanti dell’Associazione nazionale pensionati della Confederazione italiana agricoltori della Toscana Nord hanno incontrato il nuovo Prefetto di Lucca, Leopoldo Falco. La Presidente dell’Anp-Cia Toscana Nord, Giovanna Landi, ha consegnato al Prefetto il documento dell’assemblea nazionale in cui si chiede, tra le altre cose, una riforma pensioni che aumenti le minime e modifichi le pensioni di cittadinanza, oltre che una maggiore attenzione alle politiche sanitarie e ai servizi sociali.

I PROVVEDIMENTI RICHIESTI

Lagazzettadilucca.it riporta le dichiarazioni di Landi, che ha spiegato di aver “trovato nel nuovo Prefetto di Lucca un interlocutore attento e interessato che ha assicurato di farsi portavoce delle nostre istanze presso il Governo nonché di adoperarsi per l’istituzione di tavoli tematici che riguardino da vicino le esigenze del territorio, prime su tutte la sicurezza, fondamentale per gli anziani, ma importante a qualsiasi età e delle politiche che contrastino lo spopolamento delle zone montane e collinare del territorio”. Un tema, quest’ultimo, che sembra particolarmente sentito da chi vive o ha vissuto come agricoltore. Falco, secondo quanto riferito da Landi, ha parlato di “provvedimenti che incentivino l’apertura e la permanenza di attività commerciali in tali zone, ma anche la nascita e il radicamento di associazioni di volontariato che hanno un forte valore aggregativo e, quindi, di rafforzamento del senso di comunità”.

