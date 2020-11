RIFORMA PENSIONI/ Le richieste per tutelare i lavoratori over 60 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE PER GLI OVER 60

Confcommercio, Confetra e Manageritalia chiedono al Governo delle misure di riforma pensioni per tutelare i lavoratori over 60 che rischiano di restare esclusi dal mercato del lavoro in vista anche della scadenza di Quota 100 alla fine dell’anno prossimo, e avanzano delle proposte in merito. La prima prevede il rilancio di “Ape volontario e aziendale, con un anticipo di tre anni rispetto all’età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia ed almeno 20 anni di anzianità contributiva. Essendo un prestito bancario ottenuto tramite l’Inps, l’Ape non è considerato reddito imponibile ed è cumulabile con la percezione della Naspi e dell’Ape sociale”. Con la seconda proposta si vuole favorire “il versamento della contribuzione volontaria, anche a carico del datore di lavoro o dei Fondi pensione di iscrizione, al fine di non penalizzare la misura del trattamento pensionistico, in caso di perdita di lavoro nel triennio precedente il pensionamento di vecchiaia”.

LA MOSSA PER COPRIRE I VUOTI CONTRIBUTIVI

La terza e ultima proposta “ha lo scopo di introdurre un’ulteriore prestazione previdenziale, parziale ed anticipata, nella disciplina dei fondi di previdenza complementare che potrebbe essere utilizzata dagli iscritti per coprire vuoti contributivi nella gestione lavoratori dipendenti Inps in esenzione completa d’imposta. In questo modo si potrebbero coprire anche i periodi temporalmente collocati prima del 31 dicembre 1995, data in cui è stato introdotto il sistema di calcolo della prestazione pensionistica con il sistema contributivo”. Vedremo se l’esecutivo prenderà in considerazione queste proposte anche nell’ambito del confronto avviato con i sindacati sulla riforma pensioni.



