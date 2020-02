RIFORMA PENSIONI/ Le risorse per la garanzia ai giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PERFETTO

Al centro del confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni di inizio settimana c’è stato il futuro previdenziale dei giovani. Secondo Claudio Maria Perfetto, intervistato da Adnkronos/Labitalia, “la pensione di garanzia per i giovani è una soluzione da fondare sul lavoro”. L’autore del libro l’Economista in camice evidenzia che “la precarietà e la discontinuità lavorativa sono determinate dall’uso massivo delle tecnologie digitali”. Dunque, “la soluzione che consente di avere la pensione di garanzia per i giovani va trovata nel lavoro, perché è il lavoro che produce la pensione. E quindi occorrerà agire sulla riforma del lavoro al tempo stesso in cui si interviene sulla riforma delle pensioni, e non in tempi differiti”.

LE RISORSE PER LA PENSIONE DI GARANZIA PER I GIOVANI

Secondo Perfetto, “occorrerà garantire ai giovani un lavoro, ancor prima di una pensione: ciò si otterrà favorendo il pensionamento dei lavoratori vicini alla pensione ai quali subentreranno quelli più giovani”. Ci vorrà anche un salario minimo e bisognerà “tassare le piattaforme digitali (macchine, automi, intelligenza artificiale) con una digital tax” che serva “a coprire i vuoti contributivi dei lavoratori che attraverseranno un periodo di disoccupazione a causa dell’automazione”. In definitiva, “la pensione di garanzia per i giovani dovrà essere una soluzione fornita dallo stesso sistema che genera il problema: dalle piattaforme digitali, dagli automi, dai robot, dai sistemi basati sull’intelligenza artificiale. La pensione di garanzia andrà fondata sul lavoro: tanto dell’uomo quanto delle macchine”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA