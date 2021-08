RIFORMA PENSIONI/ L’anticipo inefficace per il lavoro dei giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI SU QUOTA 100

In un articolo apparso contemporaneamente sul Menabò di Etica Economia e su lavoce.info, Giuseppe Pio Dachille, Edoardo Di Porto e Monica Paiella si concentrano sugli effetti che la misura di riforma pensioni nota come Quota 100 ha avuto sulle opportunità di lavoro per i giovani liberando posti occupati dai pensionandi. Gli autori spiegando che “il riscontro empirico riguardo alla presunta sostituzione tra lavoratori giovani e anziani è tuttavia limitato e non in linea con le attese”. Infatti, “una stima del tasso di sostituzione per dicembre 2019 si aggira in un intervallo compreso tra il 61 per cento (marzo 2019) e il 46 per cento (novembre 2019), con un picco isolato dell’84 per cento nel giugno 2019: ogni due pensionati in più in ‘quota100’ si ‘recupera’ solo un lavoratore, a volte anche meno”.

I DATI SULLA STAFFETTA GENERAZIONALE

Più nel dettaglio, “durante i primi mesi in cui la misura è in vigore, l’effetto meno che proporzionale sulle assunzioni è più marcato; a regime, però la stima si stabilizza al sotto di 0,5 lavoratori assunti per pensionato quota 100, fino a raggiungere un valore statisticamente non significativo a dicembre 2019. Le stime restano stabili anche con specificazioni più parsimoniose in termini di variabili di controllo”. Attraverso le analisi dei dati, “la staffetta generazionale, dunque, sembra essersi verificata solo parzialmente. Il risultato sembra essere piuttosto robusto e spiegato solo in minima parte dalla variabilità settoriale e territoriale delle aziende considerate. L’anticipo pensionistico appare quindi come uno strumento poco efficace per l’accesso al mercato del lavoro dei giovani”.

